Avrebbe arbitrariamente somministrato per via endovenosa un farmaco ad azione calmante provocando la morte di un paziente ricoverato all’ospedale di Carmagnola. E’ l’ipotesi su cui hanno condotto accertamenti i carabinieri del Nas di Torino e per l’episodio è indagato per omicidio aggravato un infermiere della struttura. I militari hanno annunciato oggi la conclusione della fase investigativa dell’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti, con il sostituto procuratore Laura Deodato. E spiegano di aver “acclarato gravi e convergenti elementi di reità” nei confronti dell’operatore sanitario.

