Come funziona PayPal Carica? Si accede allo store del proprio smartphone – App Store nel caso di piattaforma iOS, Google Play Store nel caso di Android – quindi si cerca l’app ‘PayPal Carica’, la si scarica e installa. Aperta l’app, viene chiesto di eseguire il login con i dati del proprio account Paypal esistente – per acquistare ricariche serve infatti avere un conto PayPal – e quindi si puo’ iniziare a ricaricare scrivendo il numero di telefono da ricaricare e selezionando l’operatore a cui è associato. L’app può anche essere collegata alla rubrica telefonica dello smartphone cosi’ non serve ogni volta scrivere manualmente il numero di telefono da ricaricare, e poter quindi effettuare una ricarica in un solo tap.

Paypal ha sviluppato l’app PayPal Carica osservando i dati per il mobile in Italia, mercato che si compone per circa l’80% di SIM Ricaricabili o Prepagate, con gli utenti che stanno attenti a quanto spendono, alle offerte promozionali e che frequentemente cambiano il gestore telefonico.

PayPal Carica è una applicazione ufficiale di Paypal disponibile per dispositivi iOS e Android che consente di ricaricare il credito telefonico alle SIM dei principali gestori di telefonia italiani in pochi e semplici passi.

“PayPal ha avvertito la necessità di una soluzione unica dalla quale gestire il credito telefonico in modo semplice e assicurare in ogni momento a se stessi, ai propri figli, ad altri familiari la ricarica di cui si ha bisogno per restare sempre connessi” scrive la società in una nota stampa, secondo cui prima di PayPal Carica non esisteva una soluzione unica e l’utilizzo di app diverse, una per ogni gestore, poteva risultare un processo complesso per le operazioni di ricarica.

PayPal Carica permette non solo di ricaricare il credito telefonico con tutti i principali operatori (TIM, Wind, Vodafone e Tre) tramite PayPal, ma nel caso in cui ci si trova senza credito lontano da casa, è possibile inviare una richiesta di ricarica ai propri contatti. Viceversa, è possibile accettare le richieste di ricarica da parte di amici e familiari.

PayPal per molti consumatori significa sicurezza e semplicità nella gestione dei pagamenti, senza dover inserire ogni volta i dettagli della propria carta di credito o del proprio conto corrente. Ora, con questa nuova app PayPal Carica è quindi possibile: fare una ricarica TIM, Wind, Vodafone e Tre; inviare richieste di ricarica ai propri contatti e ricevere una ricarica, con tutti i principali operatori; fare una ricarica ai propri contatti, con tutti i principali operatori; inviare un messaggio con la propria richiesta di ricarica.

“Grazie a PayPal Carica diventa semplice rispondere alle richieste di ricarica dei nostri figli e restare sempre in contatto con loro, senza perdere il controllo su quanto ci costi complessivamente la telefonia per tutta la famiglia” ha dichiarato Federico Zambelli Hosmer, General Manager Italia di PayPal. “PayPal Carica è un’ulteriore espressione della volontà di PayPal di semplificare la gestione del denaro ed effettuare acquisti online in totale sicurezza.”. ha concluso Zambelli.

Per usare PayPal Carica serve solo un conto PayPal, l’app (gratuita) e non ci sono tariffe extra.