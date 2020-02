È in corso dall’alba un’operazione dei militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma che stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip su richiesta della Dda della Capitale, nei confronti di Salvatore Casamonica (esponente apicale dell’omonimo clan, attualmente sottoposto al regime detentivo speciale di cui all’articolo 41-bis, destinatario della misura della custodia cautelare in carcere) e di un avvocato del Foro di Roma, Lucia Gargano, sottoposta agli arresti domiciliari. Entrambi sono indagati per il reato di concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso.

