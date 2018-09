A 109 anni ha deciso che era il caso di non aspettare più, e ha presentato ricorso al Giudice di pace di Pavia. C. R., originaria di Bassano del Grappa ma residente da anni in Lombardia, possiede certificati di Debito Pubblico emessi dall’allora Regno d’Italia nel 1887, e mai pagati. Ora vuole i soldi, e con gli interessi. Qualcosa come 87mila e 400 euro, secondo i suoi legali, maturati attraverso due guerre mondiali, il passaggio alla Repubblica e una nuova Costituzione.La signora “possiede 185,579 certificati di Debito Pubblico da lire 400 e 412.984 da lire 300”, si legge nel ricorso presentato dall’avvocato Stefano Rossi al giudice di pace: “Ad oggi tale debito non è stato estinto”. Banda d’Italia è chiamata a saldare il conto entro 40 giorni.