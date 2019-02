L’Isola dei Famosi perde pezzi. “Per cause di forza maggiore” Youma ha deciso di lasciare il reality definitivamente. E’ invece, almeno per ora, un abbandono temporaneo quello di Paolo Brosio ‘divorato’ dai mosquitos. Gli insetti hanno punto ovunque il naufrago che, tra prurito e dolore, ha chiesto l’intervento di un medico. “Io vorrei rimanere perché ho sempre combattuto in tutta la mia vita. Mi sembra di gettare la spugna ma in realtà si tratta della mia salute“, ha raccontato Brosio sottolineando che “il dolore è forte, il prurito diventa tremendo”. Osservando le sue gambe, lo specialista ha preferito portare via dall’Isola il concorrente per accertamenti in modo da capire cosa sia meglio fare per lui.

Fonte