Ha trascorso cinque giorni in terapia intensiva cardiologica Beppe Signori a causa di un’embolia polmonare. E’ di due giorni fa il post su Instagram in cui scriveva, accanto a un grande cuore rosso: “Il mio cuore ed io ringraziamo gli amici Mario Lima, Gianni Marmi e Giovanni Sisca, Prof. Stefano Nava e Prof. Claudio Rapezzi, Dort.ssa Filomena Carfagnini, Dott. Stefano Pancaldi e tutto lo staff dell’UTIC del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi Bologna. Grazie”. Poi l’intervista al ‘Resto del Carlino’ in cui l’ex bomber rossoblù spiega cosa gli è accaduto affermando di stare meglio ora.

