CELLE DI BULGHERIA. Al posto della lava fango e detriti che sono scesi minacciosi a valle, in direzione del centro abitato. E’ l’ennesima colata detritica che minaccia il piccolo centro di Celle di Bulgheria, paesino di circa mille e novecento abitati ai piedi del monte Bulgheria, nel Cilento.

Per la terza volta in pochi mesi uno dei valloni che scende dalla montagna si è trasformato improvvisamente in un enorme sfogatoio per migliaia di metri cubi di detriti che hanno invaso e distrutto campi ed uliveti. Un fenomeno impressionante che ricorda un’eruzione vulcanica. Eppure qui di vulcanico non c’è assolutamente nulla. Le pietre e la sabbia si sono staccate dalla montagna mescolandosi con la pioggia caduta abbondantemente.

Cilento, la minaccia delle colate di detriti ai piedi del monte Bulgheria

“E’accaduto durante la notte, a seguito di un violento temporale – racconta preoccupato il sindaco Gino Marotta – si tratta di un fenomeno pericolosissimo che ultimamente si ripete troppo spesso. Eventi di questo tipo sono stati già registrati nel 2015 e nel 2017. Ma alla fine dell’800 – avverte Marotta – ci sono stati anche dei morti”. La scorsa notte centinaia di alberi sono stati sradicati, coltivazioni rase al suolo, una costruzione rurale sommersa dai detriti e una strada seriamente danneggiata . I danni sono ingenti ed il sindaco non nasconde la sua apprensione. “Sono anni che chiedo un intervento urgente degli enti preposti – spiega il primo cittadino – ma nessuno si muove”.

Preoccupato anche il professore Domenico Guida, associato di Geomorfologia del Dipartimento di Ingegneria Civile presso l’Università di Salerno, nonché consulente scientifico del Cugri. “La ripetitività di questi fenomeni è molto preoccupante soprattutto perché il sistema di briglie che doveva contenere il materiale sta saltando – ha spiegato il docente – Il rischio è che si verifichi un evento tragico come quello del 1878. Lo scorso anno abbiamo visionato le briglie realizzate circa venti anni fa per evitare che le colate detritiche potessero arrivare nei centri abitati a valle della montagna e abbiamo appurato che si tratta di opere di vitale importanza che hanno evitato il peggio. Queste strutture però – mette in chiaro l’esperto – oggi necessitano di un’urgente manutenzione. È necessario intervenire subito ed evitare che si possano verificare colate detritiche-fangose che potrebbero raggiungere i centri di Poderia, Celle di Bulgheria e Acquavena, così come è accaduto più volte nel corso della storia”.

“Insieme al Cugri e agli altri Comuni interessati – ha aggiunto il sindaco di Celle Gino Marotta – stiamo lavorando in questa direzione da anni, spesso senza opportune risposte dagli enti preposti”. Nel settembre 2015 una colata detritica distrusse campi ed uliveti, arrivando fino a poche centinaia di metri dalle prime abitazioni di Celle di Bulgheria. In quell’occasione il sindaco chiese l’intervento dell’Autorità di Bacino e degli enti sovra comunali e diede incarico al professore Guida per un studio approfondito del fenomeno. E dalle risultanze emerse un quadro piuttosto preoccupante.