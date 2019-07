Paul McCartney e Ringo Starr sono tornati a suonare insieme, a sorpresa, sul palco del Dodger Stadium di Los Angeles. Durante un concerto di Sir Paul, è infatti apparso all’improvviso l’altro membro dei Fab Four superstite, il batterista Ringo.

I due si sono esibiti insieme, regalando grandissime emozioni a tutti i presenti e suonando due grandi classici della discografia dei Beatles.

Paul McCartney e Ringo Starr insieme: il video

Con Ringo dietro le pelli, Paul ha suonato il reprise di Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band e Helter Skelter. Due canzoni non proprio qualunque, anzi. Helter Skelter è tra l’altro uno dei pezzi più energici del quartetto di Liverpool, raro esempio di hard rock, molto psichedelico, del loro repertorio.

“Abbiamo una sorpresa per noi, una sorpresa per voi, una sorpresa per tutti quanti: signore e signiri, l’unico e il solo Ringo Starr“, ha dichiarato McCartney all’improvviso durante la sua esibizione, mandando in delirio il pubblico presente. Questo il video della loro reunion:

Beatles: un programma per distinguere Paul McCartney da John Lennon

Sono passati circa 50 anni dallo scioglimento dei Beatles e dalla fine dell’epopea musicale più influente del mondo. Ma la Fab Four mania è tutto meno che morta.

Lo dimostra un programma di Intelligenza Artificiale sperimentato dalle università di Harvard (USA) e Dalhousie (Canada) per capire se una canzone dei Beatles ha un contributo maggioritario di Paul McCartney o di John Lennon.

A che pro tutto questo? Spiega il professore di Statistica di Harvard Mark Glickman che l’obiettivo della ricerca è creare un modello per chi desidera seguire i cambiamenti nel tempo nel mondo della musica.

Una finalità dunque non incentrata solo sui dibattiti interni ai Beatles, ma a più ampio raggio su tutto il mondo delle sette note, per comprendere chi abbia influenzato chi.

The Beatles

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/PaulMcCartney/