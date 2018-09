Paul Kalkbrenner, leader indiscusso della musica elettronica internazionale, torna in Italia il 16 marzo 2019, per il “Parts Of Life” European Tour 2019.

La data

16 marzo Milano, Fabrique

“Parts of Life” segue la trilogia di “Back To The Future” che ha registrato e raccontato l’arrivo della techno a Berlino dalla fine degli anni ’80. “Parts of Life” suona in maniera essenziale e basilare ma è al tempo stesso ricco di gioia e grandioso: è un disco senza tempo con un’ulteriore iniezione di energia.

“Parts of Life” è anche il lavoro più personale di Paul, quello che rivela maggiormente lui come artista, nella forma più pura. La copertina dell’album con dei dipinti di still life ad opera di Paul Eisel, zio di Paul Kalkbrenner, mostra un’altra inedita passione dello stesso Kalkbrenner.

Dopo aver presentato il suo lavoro nei club, in una dimensione “familiare” nella quale ha fatto vivere in maniera esclusiva il suo ultimo progetto, adesso è il turno delle grandi folle e dei grandi live show.