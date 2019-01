Il nostro commento sui partecipanti al prossimo Festival di Sanremo 2019: Patty Pravo e Briga sorprendono con un mix di talenti.

La diva Patty Pravo torna a Sanremo tre anni dopo l’ultima volta. Stavolta però non sarà sola: ad accompagnarla c’è Briga, rapper uscito dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. Una coppia strana, impensabile fino a poco tempo fa, ma comunque innovativa a suo modo e pronta a giocarsi le sue chance.

Di un’interprete come Nicoletta Strambelli Sanremo avrebbe sempre bisogno. Ma sarà giusta la scelta di tornare per la decima volta in compagnia di un esordiente? Ecco cosa ne pensiamo.

A Patty Pravo e Briga serve Sanremo?

Alla Pravo no, a Briga sì. La loro storia è totalmente diversa, e dunque non può che esserci una contraddizione tra le due presenze sul palco. Vero è che la Pravo meriterebbe un trionfo, visto che in nove edizioni non è mai riuscita ad arrivare nemmeno sul podio, nonostante abbia accumulato diversi premi della Critica. Tuttavia, dire che una signora della nostra musica abbia ancora bisogno dell’Ariston per rilanciarsi sarebbe una totale mancanza di rispetto per la sua carriera.

Per Briga ovviamente questo discorso non vale. Dopo il successo post-Amici, la sua stella è andata affievolendosi. Rimane un nome apprezzato, soprattutto dai giovani e dai fan del talent di Maria De Filippi, ma negli ultimi anni non si ricordano sue hit di reale successo. Ecco perché la presenza sul palco di Sanremo, meritata o meno, non potrà che fargli bene.

A Sanremo servono Patty Pravo e Briga?

Si è già detto più volte dell’audacia di questo Sanremo, colmo di esordienti e rapper. In tal senso, la presenza della Pravo è necessaria per non deludere gli aficionados della tradizione, ma il suo accostamento a un giovane che, ai fan della Pravo, risulterà probabilmente sconosciuto, è comunque un azzardo coraggioso e interessante.

Tra le coppie che sfileranno sul palco (Shade e Federica Carta / Nino D’Angelo e Livio Cori), quella composta dalla cantante di Per una bambola e da Mattia è forse quella più intrigante, l’unica che probabilmente potrà ambire a posizioni di un certo rilievo in classifica. Sempre che il brano Un po’ come la vita si dimostri all’altezza, ovviamente.

In attesa di ascoltare il nuovo pezzo, ci gustiamo nuovamente Cieli immensi, l’ultima canzone presentata a Sanremo da Patty Pravo nel 2016:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/Patty-Pravo-182002291820305/