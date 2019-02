Mentre su Rai Uno stava andando in onda il film biopic Io Sono Mia, sui social molti utenti hanno accusato Patty Pravo di aver diffuso la voce che Mia Martini portasse sfortuna.

Patty oggi ha deciso di mettere fine a questa storia ed ha minacciato di passare a vie legali.

“A seguito dei messaggi dal contenuto falso e offensivo ricevuti nei giorni scorsi, sono costretta a pubblicare il seguente comunicato.

Patty Pravo

“La Sig.ra Strambelli (in arte Patty Pravo, ndr) prende le distanze, ora come allora, dalle affermazioni attribuitele circa la Sig.ra Mia Martini e, qualora si dovesse insistere in tali comportamenti, provvederà a sporgere denuncia-querela per diffamazione a mezzo stampa ed internet a tutela della propria reputazione”.