E’ la quarta medaglia europea. Giovannini 4° nella gara maschile

– Due medaglie in due giorni. Dopo il bronzo conquistato sabato nei 3000 metri, Francesca Lollobrigida ha vinto la medaglia d’argento agli Europei di pattinaggio velocità nella mass start, gara a lei congeniale e unica specialità dove c’è la sfida diretta con l’avversario. Sul ghiaccio della Thjalf Arena di Heerenveen, la 28enne romana, originaria di Frascati e pronipote dell’attrice Gina, ha provato a restare il più possibile incollata all’olandese Irene Schouten, 27enne miss del pattinaggio nei Paesi Bassi, che a due tornate dal termine ha lanciato la volata. Allo sprint finale l'”italiana d’Olanda” (nei mesi invernali vive e si allena nella terra dei canali e mulini a vento dove partecipa anche a gare sulle lunghe distanze) ha preferito controllare il rientro delle avversarie, a partire dall’altra olandese Melissa Wijfje (bronzo) e della russa Elizaveta Kazelina (quarta). Quinta l’altra azzurra, Noemi Bonazza.

Per Lollobrigida si tratta della quarta medaglia europea in carriera. La più importante resta l’oro ottenuto a Kolomna nel 2018 sempre nella mass start. In campo maschile, restano a secco gli azzurri: per una manciata di decimi Andrea Giovannini è giunto 4° nella gara vinta dal belga Bart Swings sull’oranje Arjan Stroetinga e sul russo Danila Semerikov.