Patti Smith ha dedicato una canzone a Johnny Depp per il suo compleanno, in occasione del Giorno della Terra.

Per celebrare il 50° anniversario della Giornata della Terra, Patti Smith e il gruppo di sensibilizzazione sul cambiamento climatico Pathway to Paris ha trasmesso un festival di musica digitale.

Tra gli artisti che hanno partecipato, annoveriamo Michael Stipe, frontman dei R.E.M, Patti Smith, Johnny Depp, Cat Power, il bassista dei Red Hot Chili Peppers, Flea e Ben Harper.

Stipe ha eseguito il suo nuovo singolo da solista No Time For Love Like Me Now, Depp ha interpretato Working Class Hero di John Lennon, Cat Power ha interpretato (I Can’t Get No) Satisfaction dei Rolling Stones e Kingsport Town di Bob Dylan.

Patti Smith ha letto diverse poesie e suonato cinque canzoni, spesso con il sostegno di sua figlia Jesse Paris Smith.

A un certo punto, ha interpretato Nine, una canzone che ha scritto per il compleanno di Johnny Depp, mentre lo stesso Depp assisteva all’esibizione. La sua scaletta ha incluso anche Grateful, My Blakean Year, Because the night e People have the power.

Patti Smith dedica Nine a Johnny Depp per il suo compleanno

Durante il fine settimana, l’organizzazione no profit Pathway to Paris ha ospitato un festival di musica digitale in occasione del 50° anniversario della Giornata della Terra.

Lo stream ha visto artisti del calibro di Michael Stipe, Patti Smith, Cat Power, Johnny Depp, Red Hot Chili Peppers ‘Flea e Ben Harper.

Johnny Depp ha interpretato Working Class Hero di John Lennon e Cat Power (I Can’t Get No) Satisfaction dei Rollingston, nonché Kingsport Town di Bob Dylan, forse uno i momenti migliori è stato quello in cui Patti Smith ha eseguito una canzone che aveva scritto per il compleanno di Depp.

Ecco il video in cui la poetessa del rock ha eseguito Nine per l’attore:

Patti Smith wrote a song for Johnny Depp’s upcoming birthday and this is all that matters because he deserves all the love and support 🕯🖤🙌🏼 pic.twitter.com/duX0u9PJAM — Sienna (@winonasrider) April 26, 2020

La canzone è stata effettivamente scritta nel lontano 2009 e, anche se il compleanno di Depp sarà celebrato il 9 giugno, la Smith ha colto l’occasione per dedicargli il brano, approfittando della condivisione dello stesso live streaming.

Patti Smith, ecco perché ha scritto il brano Nine



“Ho scritto questo brano per il compleanno di Johnny. Johnny è nato il 9 giugno. Era una luna piena, di domenica. Lo so perché è stato verificato da sua madre. Johnny è stato il nostro grande amico e protettore e questa è per lui”, ha detto prima di eseguire la canzone, mentre Depp stava a guardare.

La Smith ha fatto visita a Depp, a Puerto Rico, quando stava girando The Rum Diary – Cronache di una passione e non aveva un regalo con sé, quindi ha deciso di scrivergli una canzone.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pg/PattiSmithAuthor/

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pg/PattiSmithAuthor/