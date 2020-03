Patti Smith vicina all’Italia: la canzone dedicata su Instagram al nostro paese, particolarmente colpito dal Coronavirus.

Patti Smith ha voluto mostrare la sua vicinanza all’Italia – che sta attraversando un momento molto critico a causa dell’epidemia del Coronavirus – dedicando al nostro paese una performance.

La cantautrice, insieme alla figlia, ha messo in piedi una performance in live streaming su Instagram, per alleviare un po’ il dolore dei fan dello Stivale.

La Smith ha sostenuto il fatto che – proprio in questo delicato momento storico – la tecnologia può fare la differenza in quanto ci permette di essere “collegati a livello globale“.

Patti Smith, esibizione su Instagram per l’Italia

“È bello poter essere collegati a livello globale“, ha affermato Patti Smith.

Unendosi alla crescente lista di band e artisti che usano la tecnologia per condividere la loro musica con il pubblico in questi tempi bui, Patti Smith si è unita a sua figlia Jesse dal vivo su Instagram per uno spettacolo speciale.

Ecco il video dell’esibizione:

Con il Bluesfest e tutte le presentazioni ufficiali cancellate, i paesi in blocco e i viaggi internazionali sconsigliati, il tour australiano pianificato da Patti Smith non sarà messo in atto il ​​prossimo mese.

“Il nostro tour in Australia è stato cancellato, quindi voglio salutare tutti i nostri amici in Australia e in Nuova Zelanda“, ha dichiarato la Smith su Instagram. “Mi dispiace che non saremo con voi, ma i nostri pensieri sono molto con voi e lo sono con tutti“.

Accompagnata dalla figlia al pianoforte, Smith ha eseguito una canzone e una poesia per il suo pubblico virtuale nel tentativo di sollevare gli spiriti e portare musica alle persone quando ne hanno più bisogno.

“Questo è un momento in cui i social media possono essere utilizzati in un modo davvero positivo“, ha detto Jesse, indicando che lo show sarà il primo di molti streaming live a venire.

Patti Smith, l’esibizione di San Francisco

La cantautrice si è esibita – qualche giorno fa – nel favoloso Fillmore di San Francisco. C’è qualcosa in quel palcoscenico che sembra motivare la Smith a offrire spettacoli assolutamente trascendenti. La cantante ha offerto un set di 14 brani incantevoli in poco meno di due ore sul palco.

Ha anche letto delle cose al pubblico, raccontando storie sui suoi eroi e dedicato diverse canzoni a persone morte, tra cui Kurt Cobain e McCoy Tyner.

La Smith ha anche trovato il tempo di commentare le notizie del giorno, dando ai fan alcuni consigli su cosa fare contro il Coronavirus.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pg/PattiSmithAuthor/

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pg/PattiSmithAuthor/