Patrick Ray Pugliese (o semplicemente “Patrick del Grande Fratello” come lo chiama ironicamente suo figlio) ha partecipato per ben tre volte al reality show di Canale 5 per un totale di 252 giorni di reclusione (106 giorni nel 2004, 58 giorni nel 2012 e 92 giorni quest’anno).

Intervistato via Instagram dal settimanale Chi, Patrick ha confessato di aver creduto di vincere il GF Vip di Alfonso Signorini:

“In qualche modo, anche notando l’andamento delle nomination, sinceramente ho sentito e pensato di farcela. Perché dopo 3 Grande Fratello per un totale di 252 giorni recluso nella casa l’ho sognata, ma non ce l’ho fatta. Ho pensato potesse vincere Paolo Ciavarro, oltre ad essere un mio amico è stato un concorrente molto forte. Ma anche Sossio che ci è passato davanti molte volte ed è arrivato in finale, forse ci poteva beffare. […] Sono veramente uno stratega nel senso che ho avuto un imprinting dal primo Grande Fratello, sono sempre stato in nomination. Il mio gioco è stato sempre quello di prendermi gioco degli altri concorrenti ma in modo bonario”.

Sulla vittoria di Paola ha dichiarato:

“Paola ha vinto perché si è comportata bene. E’ sempre stata coerente con se stessa, di non essere influenzabile, di essere gentile con tutti, sapersi difendere nei momenti giusti. Ha trasmesso forza e merita la vittoria, è stata fortissima”.

Personalmente sono felicissimo per la vittoria della Di Benedetto, ma anche Patrick mi sarebbe piaciuto come vincitore.