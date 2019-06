di Ilaria Floris



“Quando feci quel discorso agli Oscar non mi riferivo solo allo show business, ma parlavo del 98 per cento di tutte le professioni in America, in cui le donne non sono trattate come gli uomini, e dopo quella notte qualcosa è davvero cambiato: ma poi, da quando è arrivato Trump, non è successo più nulla”. A dirlo ai giornalisti è Patricia Arquette, ospite del Filming Italy Sardegna Festival a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, citando il celebre intervento con il quale, nel 2015 agli Oscar, stupì il mondo con un discorso femminista e rivoluzionario dedicando il premio vinto (come miglior non protagonista per l’interpretazione di Olivia Evans, coraggiosa madre single in ‘Boyhood’ del regista Richard Linklater), a tutte le donne “non trattate in modo equo rispetto agli uomini”.

Fonte