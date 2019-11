Pat Metheny in Italia nel 2020: le date e i biglietti dei prossimi appuntamenti del chitarrista jazz nel nostro paese.

La storia d’amore tra Pat Metheny e l’Italia prosegue. Lo storico chitarrista jazz, tra i più importanti artisti in ambito fusion, ha annunciato proprio nei giorni di una sua leg italiana di concerti, altre date nel nostro paese nel 2020.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli sui live del chitarrista americano in supporto alla sua prossima fatica in studio, From This Place, in uscita il 21 febbraio 2020.

Pat Metheny in Italia nel 2020: date e biglietti

Il grande Pat, artista con cui aveva avuto modo di lavorare anche il nostro Pino Daniele, sarà nuovamente di scena in Italia l’11 maggio all’Auditorium Parco della Musica di Roma, presso la Sala Santa Cecilia.

Il 15 dello stesso mese invece si esibirà a Padova, in una location classica, il Gran Teatro Geox. Con lui in queste date di ci saranno James Francies al piano e Marcus Gilmore alla batteria.

I biglietti per i due concerti sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.



Il tour mondiale di Pat Metheny

L’infaticabile chitarrista del Missouri ha in questo 2019 dato vita a un lungo tour in giro per il mondo, che per quanto riguarda la leg italiana si concluderà il 26 novembre a Bologna.

Dopo pochi mesi si stop, però, darà il via a una nuova tournée mondiale per presentare i suoi nuovi brani inediti. La partenza è prevista il 4 marzo da Perth, in Australia, per poi toccare Nuova Zelanda, Argentina, Brasile, Cile, Perù e Messico.

Al termine di un’altra breve pausa, si sposterà in Europa a maggio per esibirsi in Italia, Germania, Svizzera, Paesi Bassi, Belgio e Polonia.

Di seguito America Undefined di Pat Metheny, il suo ultimo singolo:

