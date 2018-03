Arriva su App Store “Paste 2”, la nuova ed utile app che consente di copiare qualsiasi contenuto da poter poi inserire ed utilizzare in altre app senza dover effettuare ripetutamente il classico copia e incolla.

Paste 2 esiste già da tempo per il Mac, dove ha ottenuto grande successo. Ora è arrivato il momento di poterne sfruttare le potenzialità anche sugli iDevice mobile di Apple. Con l’apposita versione iOS di Paste 2 potete copiare ed incollare qualsiasi contenuto in tutte le app ed in qualsiasi momento ne abbiate bisogno.

Paste 2 [link – Prezzo GRATIS!] permette di salvare qualsiasi appunto all’interno del proprio database, per poter essere richiamato in qualsiasi momento l’utente ne abbia bisogno, migliorando e potenziando il classico copia / incolla a cui tutti siamo ormai abituati. Il clipboard manager Paste 2 per iOS integra le funzionalità della versione per Mac (Link – Prezzo 16,99 €) e le estende anche sui dispositivi mobili di Apple. Anche in quest’ultima, ad esempio, sarà possibile creare Pinboards che utilizzate di più, ordinandoli in appositi gruppi.

La rispettive versione per iOS e e macOS possono comunicare tra loro. Sarà, quindi, sufficiente copiare un link su Mac e lo stesso sarà poi disponibile anche su iPhone oppure iPad. Paste 2 per iOS risulta localizzata in lingua inglese e può essere scaricata gratuitamente da App Store.