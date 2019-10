Ogni 25 ottobre, da ormai 21 anni, la Giornata mondiale della pasta World Pasta Day celebra un alimento giustamente accostato ad alcuni valori simbolo: la famiglia, la convivialità , l’amicizia, l’italianità . I pastifici italiani ne producono, annualmente, 3,4 milioni di tonnellate ottenute dalla trasformazione di semole frumento duro, esse stesse derivanti dai migliori grani duri. A ricordarlo Italmopa – Associazione industriali mugnai d’Italia (Federalimentare – Confindustria) in merito all’evento odierno dedicato alla pasta in generale e all’eccellenza della pasta italiana in particolare.

Fonte