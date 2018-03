Pasta cotta senz'acqua, studentesse danno fuoco a cucina

(Fotogramma)

Altro che Masterchef. Brutta disavventura per tre studentesse americane a Firenze che, decise a cucinare un piatto tipico della tradizione italiana, si sono ritrovate una cucina in fiamme. A darne notizia è il quotidiano La Nazione, che racconta dell’esperimento culinario finito particolarmente male.

Le tre ragazze – che vivono in un appartamento di via Pellicceria, nel centro di Firenze – hanno infatti cotto la pasta senza mettere acqua nella pentola, provocando così un principio d’incendio che ha costretto le studentesse a chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme.

“Spente sul nascere dai pompieri – racconta La Nazione -, hanno danneggiato alcuni mobili della cucina. Sul posto è arrivata anche una pattuglia della polizia. Secondo quanto ricostruito, le tre ragazze avrebbero comprato un pacco di pasta al supermercato, per provare a cucinare un tipico piatto italiano. Arrivate a casa hanno sistemato la pasta in una pentola e hanno acceso il fornello senza sapere, per loro stessa ammissione, che occorreva anche l’acqua. Alcuni minuti dopo la pentola ha preso fuoco”.