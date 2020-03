di Antonietta Ferrante

“Mi chiamo Giulia, ho 17 anni e abito a Codogno. Vorrei indirizzare questa lettera a tutti i miei coetanei sparsi per l’Italia per far capire cosa e come fare affinché le nostre vite possano tornare alla normalità. Sono tre le settimane che io e i ragazzi che abitano nell’originaria zona rossa, abbiamo passato in quarantena e altrettante sono quelle che ci aspettano”. Inizia così la lettera che una ragazza, ormai famosa su social e tv, ha indirizzato attraverso l’Adnkronos ai giovani costretti in casa. Un appello a non uscire e a rispettare le regole per superare l’emergenza coronavirus.

Fonte