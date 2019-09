La salute del cervello

UNA lunga passeggiata è un toccasana per la nostra salute. Meglio, però, se la si fa in buona compagnia. A sostenerlo è Assomensana, associazione no profit di neuropsicologi che in occasione della dodicesima edizione della Settimana di Prevenzione dell’Invecchiamento Mentale (Spim), che si svolgerà dal 23 al 29 settembre, lancia l’iniziativa “Ginnastica-Mente-Insieme”. Un evento gratuito durante il quale, in più di 200 città italiane, si potranno praticare camminate di un’ora e mezza in compagnia di uno specialista che insegnerà ai partecipanti ad allenare il cervello attraverso la socializzazione e la ginnastica fisica e psichica. Perché l’esercizio fisico, se fatto in gruppo, aiuta a mantenere in salute il cervello e rallentare il declino cognitivo.

Durante la settimana di Prevenzione dell’Invecchiamento Mentale, per valutare lo stato di salute del cervello chiunque potrà fare un check-up gratuito, ossia un test specifico della durata di 45 minuti circa al termine del quale lo specialista fornirà informazioni sul funzionamento delle attività cognitive, come memoria, attenzione, concentrazione e suggerimenti su come mantenere in forma la flessibilità e l’agilità del cervello. A disposizione del pubblico ci saranno oltre 350 specialisti che valuteranno le condizioni cognitive degli iscritti, proponendo loro esercizi personalizzati di “Ginnastica Mentale”, un training cognitivo brevettato dall’associazione e composto da esercizi e saggi di abilità mentale, che incrementano le connessioni tra neuroni e migliorano l’agilità e la flessibilità del cervello. “La nostra nuova iniziativa riprende il format dei gruppi di cammino lanciati dalle Asl e lo arricchisce con due ulteriori ed efficaci sessioni: una per stimolare la mente con esercizi mentali e un’altra, molto importante, che consente ai partecipanti di socializzare, incentivando le capacità intellettive”, spiega Giuseppe Alfredo Iannoccari, presidente Assomensana.

Movimento in compagnia

La sedentarietà e la solitudine, infatti, sono fattori di rischio non solo per lo sviluppo di molte patologie, come diabete e malattie cardiache, ma anche del declino cognitivo. Per il benessere della mente, suggeriscono gli esperti, è bene adottare stili di vita corretti, svolgere esercizi mentali, seguire un’alimentazione sana e fare attività fisica regolare. Ma anche socializzare. Quest’anno, infatti, il training cognitivo sarà completato dalla “camminate della salute”, in compagnia. “Nel corso della passeggiata stabilita da “Ginnastica-Mente-Insieme”, l’esperto fornirà informazioni agli interessati sugli stili di vita da adottare per mantenere mente e cervello in forma a tutte le età”, spiega Iannoccari. “Secondo la formula di Assomensana per i gruppi di cammino, è fondamentale per i partecipanti mettersi in relazione e comunicare tra loro. Infatti i rapporti sociali svolgono un ruolo protettivo e preventivo nei confronti del declino cognitivo, riducono il rischio di mortalità e la comparsa di diversi tipi di patologie”.