Pasqualino Maione oggi ha debuttato a Domenica In nel gioco Una Canzone Per Mara che ha addirittura vinto con il benestare della stessa Venier, di Amadeus e di Romina Power.

Il gingle presentato in onore della conduttrice effettivamente era super catchy e radiofonico, ma in questi anni Pasqualino Maione si è fatto più conoscere per i suoi muscoli piuttosto che per la sua musica e probabilmente, per ripulirsi da quell’immagine, il cantante ha deciso di oscurare il proprio profilo Instagram ormai pieno zeppo di sue foto zozze.

Fra Roberta Bonanno a Tale e Quale Show e Pasqualino Maione a Domenica In la classe di Amici 2007/2008 è rock.

Pasqualino Maione oscura il profilo Instagram

Pasqualino Maione ha censurato da Instagram il suo profilo soft-porno nel corso della sua ospitata a #DomenicaIn. 👀 — Gigi Gx (@GigiGx) 16 settembre 2018

Se volete un consiglio ed amate i palestrati vi consiglio di seguire Pasqualino Maione su Instagram 😂😂😂 #domenicain — Pasquale (@pakywood) 16 settembre 2018