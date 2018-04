ROMA: MOSTRE, EVENTI E MUSEI APERTI

Pranzi al ristorante, pic-nic, torte salate, uova (anche di cioccolato), colombe. Oggi molti passeranno Pasqua a tavola o all’aria aperta. Ma sono tanti gli appuntamenti nelle città per chi, anche approfittando del tempo incerto, vorrà trascorrere questa giornata di festa all’insegna della cultura. Ecco alcuni degli eventi previsti nelle principali città d’Italia.

La Santa Messa con la tradizionale benedizione Urbi et Orbi in una piazza San Pietro blindata. E poi mostre, concerti, eventi, cerimonie e aperture straordinarie dei musei, con ingresso a tutti i musei civici gratuito per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana vista la coincidenza con la prima domenica del mese. Clicca qui per la guida alla Pasqua di Roma.



MILANO FRA ARTE, CINEMA E GRIGLIATE

Aperture straordinarie di musei e mostre, mercatini, laboratori per i più piccoli, brunch e grigliate per salutare l’arrivo della primavera: tante le opportunità per i milanesi e i turisti che trascorreranno le festività pasquali in città. Clicca qui per gli appuntamenti a Milano.



NAPOLI: TUTTI IN FILA PER I MUSEI, ALCUNI PARCHI OFF LIMITS

Tutti i musei statali ad ingresso gratuito per Pasqua, mentre a Pasquetta molti parchi resteranno chiusi. Ecco tutte le informazioni da conoscere per il lungo weekend di Napoli.



TORINO, IL FASCINO DI UNA NOTTE ALL’EGIZIO

Una visita guidata serale per conoscere le storie dei reperti custoditi al Museo Egizio. È una delle proposte più affascinanti, ma non l’unica per chi trascorre la Pasqua a Torino. Ecco tutti gli altri appuntamenti

Sapori Pasqua a tavola dal Nord al Sud: cosa si nasconde dietro i piatti che mangiate? di ELEONORA COZZELLA

BARI, MUSEI E MONUMENTI APERTI

Pasqua e Pasquetta fra arte, storia e cultura. Nonostante le difficoltà legate alla mancanza di personale, tanti musei, siti archeologici e palazzi storici aprono le porte a turisti e visitatori. Alcune iniziative si coniugano con il progetto del Mibact ‘Domenica al museo’, che prevede l’ingresso gratuito nei siti statali ogni prima domenica del mese. Ecco dove andare



BOLOGNA E PARMA: PASQUA DA TUTTO ESAURITO

A Bologna Pasqua e Pasquetta soleggiate, o con poche nubi dopo un sabato di pioggia.. Il bel tempo e le temperature gravedoli invitano ancora di più a gustarsi le giornate di festa all’aria aperta o in giro per la città. Diverse le attività possibili per chi vuole concedersi qualche ora da passare nella natura o in attività culturali. Ecco tutto quello che c’è da sapere. E, restando in regione, ricca l’agenda di eventi anche per chi sceglie Parma e provincia



FIRENZE: SCOPPIO DEL CARRO E MUSEI GRATIS

Pasqua, arte per tutti. Oltretutto, gratis. Già perché quest’anno la festività cade il primo giorno di aprile, e cioè nella giornata mensile di apertura gratuita di tutti i musei, parchi archeologici, monumenti e luoghi della cultura statali inclusi nell’iniziativa ministeriale #domenicalmuseo. Un’occasione da non perdere per visitare, senza sborsare un euro, alcuni fra i principali luoghi d’arte fiorentini e toscani, molti dei quali, in aggiunta, osserveranno un’apertura straordinaria (ma a pagamento) anche l’indomani, per Pasquetta. Clicca qui per la nostra guida.



GENOVA, TRA SOCIETA’, CULTURA E SPETTACOLI

Tra aperture straordinarie e visite guidate, molte le iniziative previste a Genova e in Liguria per la domenica di Pasqua. Ecco la nostra selezione



PALERMO, ATTESI 300 MILA VISITATORI

L’anticipo di estate che ha fatto finire la spiaggia di Mondello nei servizi di tutti i tg nazionali ha spinto migliaia di persone in Sicilia per il lungo weekend di Pasqua e Pasquetta. Ecco cosa possono godere loro e i fortunati che vivono nella regione tutto l’anno



E PER PASQUETTA, LA CACCIA AL TESORO NEI GIARDINI

Anche quest’anno torna la possibilità di divertirsi con la Caccia al Tesoro Botanico di Grandi Giardini Italiani. Un evento ludico-didattico rivolto alle famiglie, che si terrà lunedì 2 aprile, in trenta giardini aderenti al network dei più bei giardini visitabili d’Italia.