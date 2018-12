CHIRURGHI addio. Almeno per quanto riguarda le operazioni di un. A sostituirli saranno i robot chirurgici. È una delle tante previsioni che emergono dal Future of Surgery, rapporto che fa luce sulle future innovazioni tecnologiche in grado di rivoluzionare il mondo della chirurgia, redatto dalla commissione di medici del Royal College of Surgeons. Secondo gli esperti, a partire da 5 anni ostetriche e chirurghi degli ospedali del Regno Unito non dovranno più essere necessariamente presenti in sala operatoria, dato che i robot, sempre più sofisticati e sicuri, potranno essere guidati anche dal personale di sala, che diventerà quindi responsabile dell’esecuzione di punti chiave nell’operazione che si esegue su circa una donna su quattro.

• IL RAPPORTO

Il rapporto evidenzia come i progressi nella chirurgia robotica saranno presto in grado di creare robot capaci di standardizzare una procedura per eseguire i tagli cesarei che possa essere facilmente insegnata anche al personale di sala. “Si tratta di professionisti altamente qualificati che saranno formati per affrontare alcune di queste tecniche”, ha affermato il neurochirurgo Richard Kerr, presidente della commissione del Future of Surgery. “L’intervento sarà sempre sotto l’occhio attento e la supervisione di un chirurgo”. È fondamentale, precisano gli esperti, che questi progressi vengano introdotti in modo tale da garantire il massimo beneficio per il paziente e non mettano a rischio la sua sicurezza.

• IL CESAREO

Il taglio cesareo è l’intervento chirurgico più praticato nel genere femminile. Basti pensare che in Italia è “responsabile” del 35% delle nascite ogni anno, una percentuale che, comunque, è migliorata rispetto al passato. “Quando si parla di una nascita, tuttavia, è difficile pensare di affidarla esclusivamente a un robot”, sostiene Anna Franca Cavaliere, ginecologa presso la Fondazione policlinico universitario A. Gemelli di Roma, che si occupa di medicina personalizzata del parto. “Ben venga se la chirurgia robotica mi affianca, e il robot diventa un mio partner, durante le fasi di interventi particolarmente difficili. Ma bisogna tenere bene a mente che la sala parto è il luogo in cui nasce una famiglia e il fattore umano è di fondamentale importanza. Ad esempio, durante il momento del parto, faccio partecipare le mamme, per esempio effettuando la nascita cesarea, cioè facendo veder loro il momento proprio della nascita o facendo loro ascoltare la musica che preferiscono. Momenti, questi che possono difficilmente essere sostituibili da un solo robot”.

• LA RIVOLUZIONE TECNOLOGICA

Nel Future of Surgery, inoltre, viene evidenziato come il mondo della chirurgia in generale stia subendo un’enorme trasformazione, generata da un’ondata di nuove tecnologie, come i robot appunto, l’intelligenza artificiale, la genomica, la medicina rigenerativa, la realtà virtuale e aumentata e la stampa 3D, che cambieranno un giorno il modo in cui vengono eseguiti molti interventi chirurgici. Innovazioni, queste, che rappresenteranno in futuro trattamenti più sicuri, meno invasivi e più personalizzati per i pazienti.

• ALTRE CHIRURGIE

Il rapporto ha indagato altre aree della chirurgia che potrebbero in futuro subire una rivoluzione. “La tecnologia ha il potenziale di rivoluzionare il sistema sanitario inglese, dotando il personale sanitario di strumenti salvavita, prevenendo le malattie prima che si sviluppino e adattando la chirurgia alle esigenze dei singoli pazienti”, ha detto al Telegraph Matt Hancock, segretario della Sanità e dell’assistenza sociale. La commissione di esperti, infatti, ha previsto come i miglioramenti nella comprensione della genomica, ovvero l’analisi del Dna per predire chi è più a rischio di sviluppare una specifica malattia, saranno in grado nell’arco dei prossimi 20 anni di ridurre significativamente il numero di pazienti oncologici che subiranno operazioni complesse, come per esempio la mastectomia. E che, nel caso in cui queste operazioni debbano essere eseguite, saranno meno invasive grazie a innovazioni come i “micro-robot”, capaci di lavorare su singole cellule.

In maniera analoga, le persone con forme gravi di artrite potrebbero essere identificate precocemente e ricevere più rapidamente un trattamento (utilizzando cellule staminali), che potrebbe di conseguenza ridurre la necessità di importanti interventi di sostituzione dell’anca e del ginocchio. A detta della commissione di esperti, quindi, questi sviluppi avranno un giorno un forte impatto su ogni tipo di intervento chirurgico. E, anche in questo caso, alcune procedure più semplici potrebbero essere eseguite da tecnici altamente qualificati e addestrati, sempre sotto la supervisione di un chirurgo.