La partita si rigioca il giorno dopo e i tifosi del Lecce decidono di ospitare per la nottata i supporter della squadra avversaria. “Un bel gesto dopo una serata buia e di maltempo”: ha usato queste parole Cosimo Damiani Sticchi, presidente dell’Us Lecce, per annunciare in conferenza stampa davanti ai giornalisti l’iniziativa volontaria della tifoseria.



Generosità che supera le barriere della diversa fede calcistica, seguita all’annullamento da parte dell’arbitro della partita Lecce-Cagliari, in programma nella serata di domenica 24 novembre. Infatti il terreno impraticabile, vista la forte ondata di maltempo che ha colpito la Puglia nel week-end, non ha permesso alle due squadre di giocare il match valevole per la 17esima giornata di serie A. Obbligando di fatto le due società a riaggiornarsi al giorno successivo: alle 15 si proverà a ridisputare la partita, anche se le condizioni meteo rimangono non favorevoli.

E così i supporter giallorossi hanno voluto fare un regalo ai tifosi sardi, offrendosi di ospitarli a casa loro per poter nuovamente riempire lo stadio ‘Via del Mare’ il giorno dopo. Evitandogli anche un mesto ritorno a casa dopo i chilometri fatti per seguire la loro squadra.