Il presidente Anpi provinciale di Milano, Roberto Cenati, denuncia in una nota la comparsa di scritte neofasciste a Gorgonzola (Milano). “Scritte contro la Resistenza e inneggianti al fascismo sono apparse a Gorgonzola, pochi giorni dopo la sentita celebrazione della ricorrenza del 75° anniversario della Liberazione – sottolinea Cenati -. Le scritte contro i partigiani e inneggianti al fascismo sono apparse in via Trieste, nei pressi del deposito Atm dove è presente una lapide che celebra i dipendenti caduti durante la Resistenza. Queste scritte costituiscono grave un oltraggio ai tantissimi tranvieri protagonisti del grande sciopero generale del marzo 1944 che paralizzò Milano”.

Fonte