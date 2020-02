“Partigiani titini infami e assassini”, è lo striscione apparso martedì 11 febbraio sul muro esterno di una scuola elementare, in via Cirillo, a Nardò. Il messaggio ha la firma di CasaPound con tanto di simbolo stampato accanto alla scritta. Qualcuno lo ha affisso durante la notte.

L’attacco ai partigiani avviene qualche ora dopo la celebrazione della giornata del Ricordo per commemorare le vittime delle Foibe. Nella stessa giornata il sindaco del paese Pippi Mellone, oggi sostenitore di Michele Emiliano, ma noto per le sue simpatie di estrema destra, e in passato vicino a CasaPound, aveva auspicato sulla sua pagina Facebook la chiusura dell’Anpi ( associazione nazionale partigiani d’Italia) di Lecce. “L’Anpi Lecce – scrive Mellone – dev’essere chiusa al più presto, perché rappresenta un pericolo per la democrazia”.

Questo non è il primo episodio del genere a Nardò: esattamente due anni fa sui massi del porticciolo turistico di Santa Maria al Bagno, località marina, apparvero le svastiche che furono poi ripulite da alcuni boyscout.

Nel 2005 Nardò ha ottenuto la medaglia d’oro, conferita dall’allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, per aver ospitato migliaia dei ebrei subito dopo la liberazione dai campi di concentramento. Erano gli anni tra il 1943 e il 1947. Il paese fu infatti scelto come uno dei luoghi pugliesi per ospitare il centro di riabilitazione dei rifugiati sopravvissuti all’Olocausto.

Il centro di accoglienza era gestito dall’agenzia delle Nazione Unite Unrra. Per ricordare questo impegno e questa parte di storia, nel 2009 a Santa Maria al Bagno, è stato inaugurato il museo della memoria e dell’accoglienza.