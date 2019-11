“Con riferimento all’associazione Più Voci, a cavallo tra il 2015 e 2016 io ho effettuato due bonifici di 125mila euro. L’associazione era rappresentata da Giulio Centemero che io conoscevo e che era il tesoriere della Lega. Formalmente era un’associazione che promuoveva lo sviluppo immobiliare nel Nord Italia e io avevo interesse a finanziarla perché mi apriva la strada per estendere la mia attività anche in quella zona”. E’ quanto ha detto Luca Parnasi nel corso dell’interrogatorio del 28 giugno dell’anno scorso ai pm di Roma che lo avevano ascoltato in merito ai finanziamenti fatti dal costruttore alla politica nell’ambito dell’inchiesta sul nuovo stadio della Roma.

