Magia di Lazovic

Una perla di Darko Lazovic decide la sfida del Tardini tra Parma e Verona. Colpo esterno dell’Hellas firmato da un gran gol al 10′ dell’esterno serbo. I ragazzi di D’Aversa perdono così al Tardini dopo tre successi interni consecutivi, i veneti si allontanano dalla zona calda.

Dopo l’infortunio di Gagliolo, D’Aversa ha gli uomini contati in difesa, in attacco confermato il tridente senza centravanti Karamoh-Kulusevski-Gervinho che tanto bene aveva fatto a Milano contro l’Inter. Juric rilancia Stepinski, mentre in mezzo al campo torna Veloso. I ducali fin dall’inizio subiscono l’aggressività degli ospiti, che al 10′ del primo tempo passano in vantaggio con il gran gol di Lazovic: l’esterno ex Genoa riceve un pallone sporco al limite dell’area e lo scaraventa sotto all’incrocio battendo Sepe e regalando il vantaggio all’Hellas. Al 20′ arriva il primo piccolo segnale di reazione con Gervinho che chiude con un colpo di testa fuori di un soffio una combinazione estemporanea. Ancora l’ivoriano alla mezz’ora manda al bar Rrahmani e calcia verso la porta trovando la pronta respinta del portiere scaligero Silvestri. Anche Sepe non vuole essere da meno e al 44′ si supera sul colpo di testa di Kumbulla su sviluppo da calcio d’angolo.

Parma – Verona: la fotocronaca

Palo di Gervinho

Nella ripresa padroni di casa più aggressivi, ma al 5′ la traversa dice no a Gervinho dopo un ottimo scambio con Kulusevski. A metà frazione Lazovic in contropiede sfiora la doppietta personale con un diagonale di piatto che termina a lato di poco attraversando l’area piccola, altri due giri di lancette e sono i crociati ad andare vicinissimi al pareggio con un’azione da angolo non finalizzata da Darmian. Silvestri e i suoi difensori respingono tutti i tentativi d’attacco con il tecnico dei ducali D’Aversa che si gioca inutilmente anche la carta Sprocati. E così l’Hellas firma il secondo colpo esterno in campionato salendo a 12 punti in classifica, il Parma perde al Tardini dopo 3 successi consecutivi e resta a 13.

PARMA-VERONA 0-1 (0-1)

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Gi.Pezzella (31′ st Sprocati); Kucka, Brugman, Barillà (14′ st Hernani); Kulusevski; Gervinho, Karamoh. (53 Alastra, 34 Colombi, 23 Camara, 88 Adorante). All.: D’Aversa.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrhamani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso (45′ st Danzi), Lazovic; Salcedo (1′ st Zaccagni), Stepinski, Verre (17′ st Pessina). (22 Berardi, 96 Radunovic, 98 Adjapong, 33 Empereur, 3 Vitale, 30 Wesley, 8 Henderson, 66 Tutino, 10 Di Carmine). All.: Juric.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Rete: Lazovic al 10′.

Ammoniti: Kumbulla, Verre, Amrabat, Veloso, Zaccagni e Gervinho.

Angoli: 12-3 per il Parma.

Recupero: 0′ e 3′.