PARMA – La marcia trionfale dell’Aida di Giuseppe Verdi, che accoglie di solito l’ingresso in campo dei giocatori al ‘Tardini’, calza al pennello per questo Parma. I ducali si gettano subito alle spalle la battuta d’arresto contro la Juve, superando per 2-0 l’Udinese con le marcature nel primo tempo di Gagliolo e Kulusevski, e agganciano così al sesto posto in classifica Milan e Cagliari a quota 31 punti. Insomma, nella corsa per l’Europa League ci sono anche gli uomini di D’Aversa, autori di una prestazione convincente in termini di concretezza e lucidità, soffrendo un po’ solo nella ripresa il ritorno degli avversari. Ecco, se qualche rimpianto i friulani possono avere per questa seconda sconfitta di fila è per aver iniziato a spingere con convinzione troppo tardi, quando il match era ormai compromesso a causa degli errori compiuti nella prima frazione, sprecando però troppo sotto porta anche quando il discorso si poteva comunque riaprire.

Gagliolo sblocca il match

Era stata proprio la squadra guidata da Luca Gotti a partire meglio, con Okaka che di tacco prova a sorprendere Sepe sul cross di Sema, ma l’estremo parmense para senza problemi. Guardingo, badando a non concedere spazi agli avversari, il Parma corre qualche rischio anche al quarto d’ora quando di nuovo Okaka ruba il tempo alla retroguardia locale e di testa colpisce, ma la mira dell’ex attaccante della Roma non è delle migliori. Con il passare dei minuti i padroni di casa crescono e al 19′ sbloccano la gara: Ekong sbaglia ad allontanare la palla, Kulusevski prova la conclusione, deviata da Nuytinck col corpo, il pallone finisce sulla sinistra in area dove Gagliolo (già a segno contro i bianconeri all’andata) trova il diagonale vincente al volo.

Papera di Musso: raddoppia Kulusevski

Risponde l’Udinese al 22′ con Okaka con una rovesciata deviata in angolo. I friulani chiedono il rigore, l’arbitro concede solo il corner perché il braccio del difensore parmigiano è aderente al corpo. Al 32′ è Cornelius, imbeccato da Kucka e bravo a controllare di petto in mezzo a due avversari, a trovare un varco per andare al tiro, ma di fronte c’è pronto Musso che si rifugia in angolo. Passano due minuti e stavolta il portiere bianconero la combina grossa sul tiro di Kulusevski, non irresistibile, ma che scivola sotto il corpo di Musso, non impeccabile nell’intervento.

Parma-Udinese: vittoria crociata con dedica a Inglese – Foto



Sepe e la traversa negano il gol all’Udinese



Perfetto invece lo è Sepe quando, al 40′, respinge una staffilata di Lasagna; l’attaccante poi sul proseguo dell’azione colpisce la traversa su delizioso assist di tacco di Fofana. Al ritorno in campo dagli spogliatoi, l’Udinese alza vistosamente il proprio baricentro di gioco e subito Mandragora sfiora l’1-2. Dopo un contropiede pericoloso di Hernani, sventato da Musso in tuffo, sono ancora i bianconeri a cercare la rimonta. Al 18′, dalla sinistra, Lasagna brucia il diretto avversario in velocità e scarica a rimorchio per Mandragora che, da ottima posizione, calcia bene verso la porta avversaria, Sepe con un intervento di puro istinto respinge il pallone. Il portiere del Parma si ripete due minuti dopo su punizione di De Paul deviata dalla barriera, con cambio di direzione.

Mandragora spreca, rete annullata a Lasagna

Poi è Mandragora nel giro di sessanta secondi a fallire due grandi occasioni per riaprire la partita. Al 26′ mette fuori da distanza ravvicinata in mischia, un minuto dopo approfitta di un errore di Iacoponi per volare verso Sepe ma a tu per tu con il portiere mette ancora una volta a lato con il mancino. Ha un’occasione al 37′ anche De Maio, entrato al posto di Ekong, ma la palla finisce nelle mani di Sepe prima che il friulano possa davvero colpire a rete. Il forcing dei friulani produrrebbe anche un gol, ad opere di Lasagna ma l’arbitro Sozza (debuttante in A), su segnalazione dell’assistente, annulla per l’iniziale posizione di fuorigioco di Okaka, assist-man nell’occasione. D’Aversa e il pubblico emiliano tirano un sospiro di sollievo e poi esultare al triplice fischio per una vittoria che proietta il Parma nei quartieri nobili della classifica.

PARMA – UDINESE 2-0 (2-0)

PARMA (4-2-3-1): Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo (17′ st Laurini); Scozzarella (42′ st Grassi), Hernani; Kulusevski, Kucka, Kurtic (28′ st Dermaku); Cornelius. (34 Colombi, 53 Alastra, 15 Brugman, 26 Siligardi, 93 Sprocati, 97 Pezzella). All.: D’Aversa.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao (11′ st Jajalo), Ekong (35′ De Maio), Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana (29′ st Nestorovski), Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. (88 Nicolas, 27 Perisan, 18 Ter Avest, 72 Barak, 11 Walace, 77 Zeegelaar, 91 Teodorczyk). All.: Gotti.

ARBITRO: Sozza di Seregno.

MARCATORI: nel pt 19′ Gagliolo (P), 34′ Kulusevski (P).

AMMONITI: Ekong (U), Mandragora (U), Becao (U), Hernani (P), Laurini (P) per gioco falloso.

ANGOLI: 11-5 per l’Udinese.

RECUPERO: pt 1′, st 5′.

SPETTATORI: 14.250.





