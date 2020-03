“Possiamo avvicinare l’obiettivo salvezza”

– A inizio stagione Parma e Spal avevano in comune l’obiettivo della salvezza. Adesso però, al di là della prudenza del tecnico D’Aversa, i ducali possono ambire a qualcosa di più. Il derby emiliano contro i ferraresi fanalino di coda rappresenta dunque un crocevia importante per le ambizioni dei crociati. “In queste settimane la squadra ha lavorato molto bene sotto l’aspetto dell’intensità e anche a riguardo della preparazione della partita, anche se la data è variata di giorno in giorno – ha spiegato Roberto D’Aversa – Quando si è saputo l’avversario che avremmo dovuto affrontare abbiamo lavorato anche sulle situazioni tecniche e tattiche. I primi giorni non sapendo contro chi avremmo giocato abbiamo lavorato su noi stessi. Poi abbiamo cominciato a pensare alla Spal. Abbiamo la possibilità di mettere un tassello molto importante sul primo nostro obiettivo, che è la salvezza”.

“Dovremo essere bravi, nonostante tutte le difficoltà legate all’assenza del pubblico e quant’altro – ha proseguito D’Aversa – Arriviamo da due settimane nelle quali non abbiamo giocato. La Spal verrà qui cercando di fare risultato per recuperare posizioni in classifica. L’unica cosa da fare è mettere da parte tutto questo periodo, dove ci sono state delle difficoltà molto più importanti di una partita di calcio, ovvero problemi di salute. Dobbiamo restare concentrati sull’impegno singolo di domani per fare sì che si possa dare valore a quello che questi ragazzi stanno facendo dal primo giorno di ritiro, cioè avvicinarsi di molto all’obiettivo della salvezza”.



Di Biagio: “Il bel gioco non basta, voglio i punti”

La Spal, invece, arriva al Tardini alla disperata ricerca di punti salvezza: “La squadra ha dimostrato di saper fare un buon calcio e vuole mettere in pratica le situazioni sulle quali stiamo lavorando – ha dichiarato Luigi Di Biagio – Il problema è che non basta fare buone prestazioni e non basta essere in salute: servono i punti. Di tempo ne abbiamo poco se vogliamo accorciare le distanze rispetto a chi ci precede in classifica. Il Parma ha calciatori importanti e ha un modo di giocare con il quale ha messo in difficoltà tante squadre. Anche loro, però, hanno dei punti deboli e dovremo esser bravi a sfruttarli. Cerri? Torna a disposizione, ma non è ancora al meglio e non posso di certo rischiarlo dal primo minuto. Potrebbe entrare in campo a partita in corso. Dobbiamo essere cauti, è reduce da un infortunio serio”.



“Coronavirus? Situazione umanamente preoccupante”

“Fares? E’ uno dei più in forma in questo momento – ha spiegato ancora Di Biagio – D’Alessandro è un giocatore importante. Non ha ancora la giusta condizione fisica, ma potrebbe essere a gara in corso un’arma in più per noi. Giocare a porte chiuse non è bello. Dovremo stare attenti a quello che diciamo: si sentirà ogni parola. C’è poco da ridere, però, per l’attuale situazione. Sportivamente parlando è veramente brutta. Umanamente parlando è preoccupante. Speriamo che tutto si possa risolvere a breve”.