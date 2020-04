Sono 390mila le mascherine, e 57 mila i prodotti igienizzanti, sequestrati, perché irregolari, dai carabinieri del Nas nell’ambito dei controlli attuati in fase: nei soli ultimi giorni, le mascherine irregolari bloccate avrebbero fruttato un guadagno illecito di oltre 660 mila euro.

Nell’ultima settimana sono stati sottoposti a verifica oltre 2.600 esercizi commerciali (supermercati, farmacie, aziende produttive, imprese all’ingrosso ed importatori): gli esiti dei controlli hanno portato alla contestazione di 119 violazioni, quali l’inosservanza delle misure di contenimento, episodi di frode in commercio e di pratiche commerciali fraudolente, il commercio di prodotti igienizzanti e disinfettanti non registrati/autorizzati, deferendo 26 persone all’Autorità giudiziaria e segnalandone in sede amministrativa altre 52, con l’irrogazione di sanzioni pecuniarie per complessivi 90 mila euro.

Sequestri sono avvenuti in varie parti d’Italia.

A Parma, in un’azienda dedita alla fabbricazione di cascami di tessuto, tessuto non tessuto e cellulosa, il Nas ha proceduto al sequestro di 284.800 mascherine chirurgiche prodotte in assenza di autorizzazione: dalle verifiche è emerso che un cospicuo numero di dispositivi era già stato commercializzato e l’azienda è stata diffidata dal continuare la produzione in attesa di regolarizzare la posizione.