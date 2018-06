Parma, polemica per il cippo in memoria del primo jihadista italiano

Giuliano Delnevo, cittadino italiano, è stato il primo jihadista di casa nostra a morire in Siria nell’estate 2013, combatteva nelle milizie di Al Nusra, il fronte qaedista.

La sua eredità continua a fare discutere a Borgotaro, il paese che lo ha visto crescere e dove tuttora risiede la sua famiglia. Il padre, in un’area privata e recintata ma ben visibile dalla strada, ha deciso di ricordarlo con una lapide: “Questo spazio è dedicato alla memoria di Ibrahim Giuliao Delnevo, nato il 18 febbraio 1989 e caduto in combattimento contro le milizie di Bashar Assad il 12 giugno 2013 nella provincia di Aleppo Siria”.

La Lega parla di “fatto gravissimo che offende la civiltà occidentale e le tantissime vittime innocenti del terrore fondamentalista islamico. Come si possa arrivare a commemorare una persona che è andata a fiancheggiare orde di terroristi che spargono sangue in tutto il mondo ma anche perché lo si è consentito” scrive il consigliere regionale Fabio Rainieri.

Il quale “ringrazia i carabinieri di Borgotaro che hanno tranquillizzato le persone che vi si sono rivolte assicurando che questa indegna e pericolosa lapide sarà al più presto rimossa”.

Il leghista tira in ballo l’Amministrazione comunale: “Vero che la lapide è stata autorizzata come si sente dire ? Spero si sia trattato di una pur molto grave superficialità perché non sarebbe stato verificato quale messaggio si voleva esporre. Se invece ve ne fosse stata piena consapevolezza, il grave reato dell’apologia del terrorismo potrebbe essere stato commesso, oltre che dal padre, anche da chi fisicamente ha dato l’autorizzazione. Anche perché pare che vi sia un pellegrinaggio di musulmani sul posto che fa presumere non abbiano pensieri di civile convivenza”.

Da parte sua il sindaco di Borgotaro, Diego Rossi, contattato da Repubblica, parla di lapide privata posizionata in un’area privata senza alcun coinvolgimento diretto o indiretto del Comune.

Delnevo venne indagato dalla Procura genovese per arruolamento con finalità di terrorismo ma arrivò la richiesta di archiviazione: non era un reclutatore ma anzi sarebbe stato reclutato ad Ancona.

Giuliano diventò Ibrahim dopo essersi convertito all’Islam nel 2008, proprio in seguito a un periodo di lavoro ai cantieri navali nella città marchigiana. Iniziò a indossare palandrane bianche e turbanti, si fece crescere la barba. Il nonno, Giuseppe, fu comandante partigiano nel Parmense.

Il padre lo ha sempre difeso: “Era a Ancona per un lavoretto e ha incontrato degli immigrati musulmani, è diventato amico loro e poi si è convertito. Era molto rispettoso dei principi del Corano. Avevamo un rapporto splendido, e io sono orgoglioso di mio figlio, è morto da eroe per salvare un amico” aveva raccontato a Repubblica. Per la Farnesina Giuliano sarebbe sepolto ad Aleppo.

Tra l’altro, il prossimo primo luglio, l’area dove si trova il cippo sarà interessata da una operazione di disinnesco di una bomba d’aereo trovata lo scorso marzo. Una zona che, evidentemente, fatica a trovare pace.