Le scelte dei tecnici

– Il Parma si rialza dopo la batosta di Bergamo e, nel posticipo dell’ultima giornata del girone d’andata della serie A, ritrova il successo e si conferma al settimo posto in campionato. Al Tardini la squadra di D’Aversa batte 2-0 il Lecce di Liverani alla quarta sconfitta consecutiva. Per i salentini ora la classifica si fa davvero preoccupante con appena un punto di vantaggio sulla zona retrocessione e con un calendario che non è poi così favorevole nelle prossime giornate: Inter, Napoli, Roma, Atalanta, Milan e Juve da affrontare da qui a marzo.

D’Aversa ritrova Gagliolo in difesa e può contare anche su Iacoponi e Bruno Alves nonostante i due abbiano lavorato a parte alla vigilia, sulla corsia di destra spazio a Darmian. A centrocampo, senza Barillà, c’è Grassi al fianco di Kucka ed Hernani. In attacco il tecnico si affida subito all’ultimo arrivato, Kurtic, Inglese vince il ballottaggio con Cornelius, confermatissimo Kulusevski. Liverani, invece, schiera Gabriel in poeta, Donati e Dell’Orco rispettivamente a destra e sinistra della difesa, Lucioni e Rossettini al centro. Mediana da tre formata da Petriccione, Tachtsidis e Deiola. Mancusu sulla trequarti alle spalle di Falco e Babacar. Lapadula, ristabilito, va in panchina.

Il Parma si sveglia nella ripresa

Il primo tempo scivola via senza grosse emozioni. Gabriel da una parte e Sepe dall’altra si sono limitati all’ordinaria amministrazione col portiere crociato impegnato soprattutto da fuori con conclusioni centrali e poco pericolose. L’unica vera palla gol di una prima frazione giocata a ritmi bassissimi è capitata sulla testa di Kucka, ma l’ex Milan l’ha sprecata mandando il pallone sul fondo. Nella ripresa la gara è sicuramente più vivace. Dopo appena 7′ Gabriel deve salvare su un tiro a giro di Kucka, il Lecce risponde un minuto più tardi con Mancosu che impegna Sepe sul primo palo, ma al 12′ Iacoponi porta in vantaggio i suoi con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il raddoppio al 26′ col neo-entrato Cornelius che ribatte in rete un pallone respinto dalla traversa dopo un bel colpo di testa di Kucka. In entrambi i gol disastrosa la difesa salentina che nel finale balla parecchio. Con gli uomini di Liverani sbilanciati in avanti nel tentativo di riaprire la partita, il Parma si rende più volte pericoloso in contropiede. Di Gervinho l’occasione più spettacolare, ma Gabriel è bravo a chiudergli lo specchio in uscita. Finisce 2-0, fa festa il Parma.

PARMA-LECCE 2-0 (0-0)

PARMA (4-3-3): Sepe – Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo – Kucka, Hernani (83? Gervinho), Grassi (76? Scozzarella) – Kulusevski, Inglese (70? Cornelius), Kurtic. A disp. Colombi, Alastra, Dermaku, Brugman, Laurini, Siligardi, Sprocati, Pezzella. All. Roberto D’Aversa.

LECCE (4-3-3): Gabriel – Donati, Lucioni, Rossettini, Dell’Orco – Petriccione, Tachtsidis, Deiola (87? Rispoli) – Mancosu (63? Lapadula) – Falco, Babacar (78? Vera). A disp. Vigorito, Chironi, Riccardi, Meccariello, Dubickas, Gallo, Maselli, Laraspata. All. Fabio Liverani.

ARBITRO: Michael Fabbri di Ravenna

MARCATORI: 57? Iacoponi, 72? Cornelius

NOTE: Ammoniti: Hernani, Inglese, Bruno Alves, Darmian (P), Petriccione, Liverani all. (L).Recupero: 0? pt, 3? st.