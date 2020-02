Caicedo colpisce nel finale del tempo

– Diciottesimo risultato utile consecutivo per una Lazio da record che espugna il Tardini e adesso si porta a un solo punto dalla capolista Juventus. Ci ha pensato Caicedo nel primo tempo a sbloccare il match contro il Parma. Nella ripresa gli emiliani ci hanno provato ma senza fortuna. Proteste nel finale per un presunto fallo in area ai danni di Cornelius.

4-3-3 per D’Aversa che davanti schiera Caprari, Cornelius e Kurtic. A centrocampo ci sono Kucka, Hernani e Brugman; Darmian e Gagliolo esterni con Iacoponi e Bruno Alves a difesa di Colombi. Inzaghi risponde col 3-5-2 con Immobile e Caicedo in attacco. Marusic e Jony esterni con Parolo, Leiva e Luis Alberto in mezzo al campo. In difesa Patric, Luiz Felipe e Acerbi. La partita è equilibrata nella prima parte del primo tempo con il Parma che ci prova con Caprari e soprattutto con una punizione di Kurtic che Strakosha salva in angolo. Al 12′ pericoloso destro di Immobile ma palla sul fondo. Nella seconda metà del tempo prende campo la Lazio, ma Caicedo di testa regala palla a Colombi, mentre Luis Alberto da ottima posizione calcia male. Al 41′ Colombi è bravo a respingere un bel destro di Marusic, molto attivo sulla corsia di destra. Passano pochi secondi e gli ospiti passano: palla messa in area da Luis Alberto, Immobile è chiuso da due difensori, la sfera rimpalla verso Caicedo che deve solo girarla in rete col destro. Check Var per un presunto fallo di mano di Immobile, e poi l’ottavo gol in campionato dell’ecuadoriano viene convalidato.

Il Parma protesta

Nel secondo tempo il Parma prova a riprendere la partita attaccando con più convinzione. Gagliolo è pericoloso al 54′ ma Luiz Felipe si immola per i suoi, mentre un minuto dopo Caprari calcia col destro e Strakosha alza la sfera in angolo. Inzaghi cambia lo stanco Marusic con Lazzari mentre D’Aversa si affida a Kulusevski levando Brugman. Poi tocca anche a Correa per uno stanco Caicedo. La gara procede con un chiaro canovaccio: il Parma ci prova e attacca, la Lazio opera di contropiede. Ma Immobile non ne sfrutta uno, così come Parolo e Luis Alberto dopo. Si arriva così ai quattro minuti di recupero e su un’azione emiliana Cornelius sembra essere vistosamente trattenuto da Luiz Felipe in area capitolina. Ma l’arbitro decide per il fallo in attacco scatenando le proteste dei padroni di casa. Il recupero viene prolungato a proprio all’ultimo secondo Kulusevski da fuori sfiora il pari.

Parma-Lazio 0-1 (0-1)

Parma (4-3-3): Colombi, Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo (34′ st Pezzella), Hernani, Brugman (16′ st Kulusevski), Kurtic, Kucka, Cornelius, Caprari (22′ st Sprocati) (92 Radu, 40 Corvi, 3 Dermaku, 5 Regini, 7 Karamoh, 8 Grassi, 16 Laurini, 17 Barillà, 26 Siligardi) All.: D’Aversa

Lazio (3-5-2): Strakosha, Patric, Felipe, Acerbi, Marusic (12′ st Lazzari), Parolo, Leiva (37′ st Cataldi), Luis Alberto, Jony, Caicedo (17′ st Correa), Immobile (23 Guerrieri, 24 Proto, 5 Lukaku, 8 D.Anderson, 28 A.Anderson, 34 Adekanye, 58 Minala, 93 Vavro) All.: Inzaghi

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Rete: nel pt, 41′ Caicedo

Angoli: 7 a 6 per il Parma

Recupero: 2′ e 6′

Ammoniti: D’Aversa e Inzaghi per proteste, Kucka, Caicedo, Leiva, Caprari e Alves per gioco scorretto

Spettatori: 17.859.