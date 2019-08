Chiellini firma il primo gol

– La Juventus riparte con una vittoria a Parma. Buona la prima la squadra di Sarri (sostituito in panchina da Martusciello per i noti problemi di salute) che piega al Tardini gli emiliani grazie a un gol di Giorgio Chiellini nel primo tempo. Sempre nei primi 45′ arriva anche una rete di Ronaldo annullata però per un fuorigioco millimetrico individuato dal Var. Nella ripresa affiora la stanchezza e i bianconeri dimostrano di essere ancora un cantiere aperto soffrendo addirittura nel finale un Parma sì ben organizzato, ma mai davvero pericoloso.

La Juventus scende in campo in perfetto old style, ovvero senza i nuovi acquisti se non si considera Higuain. Lo schema è il classico 4-3-3 sarriano con Douglas Costa, il Pipita e Ronaldo in attacco. A centrocampo Khedira, Pjanic e Matuidi. Al centro della difesa Bonucci e Chiellini con De Sciglio e Alex Sandro esterni. Identico schema per D’Aversa che davanti schiera Kulusevski, Inglese e Gervinho. In mezzo al campo Hernani, Brugman e Barillà, mentre gli esterni sono Laurini e Gagliolo con Iacoponi e Bruno Alves centrali a difesa di Sepe. Parte molto bene la Juventus con Douglas Costa e Ronaldo che tentano di inquadrare la porta ma senza fortuna. I bianconeri sfruttano soprattutto la corsia di destra con le incursioni di De Sciglio e Khedira. Al 12′ occasione per gli ospiti: cross in area di Khedira e Ronaldo di testa anticipa Laurini ma conclude sul fondo. Qualche secondo dopo risponde il Parma con un sinistro di Inglese che Szczesny respinge. I padroni di casa prendono coraggio e provano ad attaccare, ma sul più bello vengono puniti. Minuto 21: angolo bianconero, Sepe respinge, Alex Sandro tenta la conclusione al volo dal limite e Chiellini devia in porta.

Raddoppia Ronaldo, ma il Var annulla

La reazione emiliana è in un destro di Inglese, deviato sul fondo da Chiellini in versione portiere. Poi è ancora Juventus, come al 29′: grande azione, tutta di prima con tocco finale di Higuain per Ronaldo che incredibilmente in area col destro conclude fuori. Dopo il cooling break dovuto al gran caldo, il portoghese si fa perdonare al 34′: strepitosa ripartenza di Douglas Costa che poi serve in area CR7 che controlla e poi col sinistro infila Sepe in diagonale. Maresca però attende il responso del Var che dice: fuorigioco e rete annullata. Il gioco continua a farlo la Juventus mentre il Parma non riesce più ad attaccare anche perché Gervinho, spostato a destra, non viene mai innescato dai compagni.

Nella ripresa vince il caldo

Il secondo tempo viene giocato a ritmi più bassi e aumentano gli errori anche perché il gran caldo e la stanchezza si fanno sentire presto. Khedira diventa macchinoso e prevedibile e si becca anche un giallo, mentre D’Aversa leva dal campo Kulusevski per inserire Siligardi. La Juventus si rivede in attacco al 59′ quando Ronaldo serve a destra Douglas Costa che poi cerca ancora CR7 in area ma destro finale alto. Un minuto dopo bella girata di Higuain deviata in angolo dalla difesa. Esordio in A per Rabiot che rimpiazza Khedira, ma l’ex Psg non riesce mai a incidere sul match. Al 65′ Ronaldo scalda i guantoni di Sepe con un potente sinistro, mentre poco dopo Douglas Costa deve uscire per infortunio e al suo posto entra Cuadrado. Al 72′ riecco il solito CR7 che penetra in area e calcia col sinistro ma Sepe è ancora una volta attento. Nel finale la Juve esaurisce le energie e il Parma allora ci prova anche se non crea mai chiare occasioni da gol. Segnaliamo una mischia con batti e ribatti e, nel recupero, una potente punizione di Hernani fuori di poco. Ma è troppo poco per i padroni di casa che si arrendono, mentre i campioni d’Italia incassano i primi tre punti.

Parma-Juventus 0-1 (0-1)

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman (32′ st Grassi sv), Barillà (40′ st Karamoh sv); Kulusevski (12′ st Siligardi), Inglese, Gervinho. In panchina: Colombi, Dermaku, Machin, Cornelius, Scozzarella, Ceravolo, Kucka, Ricci, Sprocati. Allenatore: D’Aversa

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira (18′ st Rabiot), Pjanic, Matuidi; Douglas Costa (26′ st Cuadrado), Higuain (38′ st Bernardeschi), Ronaldo. In panchina: Pinsoglio, Buffon, De Ligt, Danilo, Demiral, Cuadrado, Emre Can, Bentancur, Dybala, Mandzukic. Allenatore: Martusciello (vice)

Arbitro: Maresca di Napoli

Rete: 21′ pt Chiellini

Ammoniti: Kulusevski, Hernani, Khedira, Bernardeschi, Pjanic

Angoli: 5-8

Recupero: 3′ pt, 6′ st

Spettatori: 20.073