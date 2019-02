Dopo un avvio difficile, il secondo tempo è dell’Inter che porta a casa i tre punti con un gol di Lautaro Martinez entrato al posto di Joao Mario. Il Parma, che aveva tenuto bene nel primo tempo, diventando anche pericoloso nel finale, nella ripresa lascia di fatto la sua metà campo ai nerazzurri. Due chance per segnare arrivano già nei primissimi minuti con Nainggolan e Icardi a mettere a lato di testa da pochi metri su un bellissimo cross di Perisic. Su corner, D’Ambrosio manda in rete, ma forse toccando con un braccio. L’arbitro va al var e il gol viene annullato. Al 77′ entra l’argentino con modulo che passa a 4-4-2 con Icardi-Lautaro tandem d’attacco. Bastano due minuti e arriva il gol che interrompe il momento no dei nerazzurri.

