Le scelte dei due tecnici

– L’Inter non vuole mollare il sogno scudetto. La squadra di Conte sbanca il Tardini al termine di una partita difficilissima e vinta in rimonta solo nel finale con i gol di De Vrij e Bastoni. Finisce 2-1 col Parma costretto ad alzare bandiera bianca solo negli ultimi minuti di gara dopo aver cullato a lungo l’idea della prima vittoria in casa contro i nerazzurri dopo 6 anni grazie al gol nel primo tempo di Gervinho. Un successo importante per Handanovic e compagni che restano a -8 dalla Juventus e respingono l’assalto al terzo posto dell’Atalanta. Sconfitta pensate in chiave Europa League, invece, per gli uomini di D’Aversa costretti a giocare in dieci per l’espulsione di Kucka dopo il momentaneo pareggio interista.

Conte, dopo i 3 gol incassati col Sassuolo, decide di cambiare la retroguardia. Complice la squalifica di Skriniar, il tecnico concede una possibilità a Godin con D’Ambrosio sull’altro versante, al centro De Vrij. Sulle fasce da una parte confermato Biraghi, dall’altra torna Candreva. In mezzo Gagliardini, chiamato al riscatto dopo l’erroraccio a porta libera contro il Sassuolo, Eriksen e il rientrante Barella, in attacco nessun dubbio: Lukaku-Martinez. Di dubbi alla vigilia ne aveva molti, invece, D’Aversa. Per la prima volta in questa stagione il tecnico deve fare a meno di Iacoponi, al suo posto un ottimo Dermaku al fianco di Bruno Alves con Laurini e Gagliolo sulle fasce. A centrocampo spazio a Kucka, Kurtic e Scozzarella. In attacco Gervinho, Kulusevski e Cornelius, in forma dopo la tripletta al Genoa.

Gervinho gela l’Inter

Parte col piede giusto la squadra di Conte che prova a gestire la partita rendendosi subito pericolosa dalle parti di Sepe. Al 6′, infatti, un salvataggio quasi sulla linea di Dermaku evita il tap-in vincente di Lukaku. I nerazzurri spingono, giocano interamente nella metà campo avversaria, poi però al quarto d’ora arriva il primo black out della retroguardia ospite: lancio di 40 metri di Kucka che scavalca D’Ambrosio, sul pallone si avventa Gervinho che entra in area, elude con una finta la scivolata disperata di Candreva, si accentra e col destro trafigge Handanovic. L’1-0 scuote l’Inter, ma sono del Parma le occasioni più nitide. Alla mezz’ora Cornelius, spreca un contropiede clamoroso di Gervinho (malissimo D’Ambrosio) calciando altissimo a tu per tu con Handanovic. L’ex Atalanta nel finale ha sul sinistro la palla del 2-0, ma il suo diagonale termina sul fondo. E se la difesa interista scricchiola, non va meglio all’attacco con Lautaro Martinez impalpabile e Lukaku cercato poco dai compagni.

De Vrij e Bastoni la ribaltano

Nella ripresa, così come nel primo tempo, è sempre l’Inter a tenere in mano il pallino del gioco, ma negli ultimi 20 metri l’offensiva nerazzurra diventa sterile. Lautaro è l’ombra di se stesso, Lukaku è sempre raddoppiato, se non triplicato nella marcatura ed Eriksen fa una fatica pazzesca ad emergere. Conte in tribuna è scuro in volto. Poi al 69′ la svolta, tre cambi: dentro Moses, Sanchez e Young per Eriksen, Candreva e Biraghi. I nerazzurri tornano a diventare pericolosi sulle fasce e, soprattutto al centro dove Eriksen latitava. All’84’, però, il gol del pareggio lo fa un difensore, De Vrij, che raccoglie un colpo di testa di Martinez sugli sviluppi di un corner e infila Sepe riscattando la bruttissima serata in fase difensiva. Il Parma resta in 10 per l’espulsione di Kucka per proteste, 3′ più tardi il raddoppio nerazzurro sull’asse Moses-Bastoni: cross dell’ex Chelsea e colpo di testa facile facile dell’ex di turno, entrato da poco e lasciato inspiegabilmente solo sul secondo palo. Nel recupero l’Inter prova a chiuderla senza riuscirci, ma tanto basta per portare a casa i tre punti.

PARMA-INTER 1-2 (1-0)

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini (85′ Darmian), Dermaku (76′ Regini), Bruno Alves, Gagliolo (46′ Pezzella); Kucka, Scozzarella (55′ Hernani), Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho (85′ Brugman). A disposizione: Barillà, Caprari, Colombi, Karamoh, Radu, Siligardi, Sprocati. Allenatore: D’Aversa.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin (73′ Bastoni), De Vrij, Skriniar; Candreva (68′ Moses), Barella, Gagliardini, Biraghi (68′ Young); Eriksen (68′ Sanchez); Lukaku, Lautaro Martinez (88′ Borja Valero). A disposizione: Agoume, Asamoah, Berni, Esposito, Padelli, Pirola, Ranocchia. All.: Stellini (Conte squalificato).

ARBITRO: Maresca di Napoli.

MARCATORI: 15′ Gervinho (P), 84′ De Vrij (I), 87′ Bastoni (I).

NOTE: Espulso Kucka (P) per proteste. Ammoniti: Dermaku, Kurtic (P); Lautaro Martinez, Gagliardini, Godin, Moses (I). Recupero: 4′ e 5′.