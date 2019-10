Tre colpi in sette minuti

– Il tardo pomeriggio del Tardini potrebbe aver messo fine all’esperienza genoana di Aurelio Andreazzoli, mentre Roberto D’Aversa si gode gli applausi del suo pubblico. Se doveva essere un esame per la solidità della panchina del tecnico ospite, non si può certo dire che il Genoa sia andato vicino a superarlo: il Parma strapazza un Grifone a dir poco arrendevole, chiudendo la pratica nel quarto d’ora finale del primo tempo e dimenticando la mazzata dell’infortunio di Roberto Inglese, con il centravanti messo ko dopo 8 minuti e in odore di uno stop tutt’altro che corto. Proprio il suo sostituto, l’ex Atalanta Cornelius, prende a picconate la rabberciata difesa rossoblù, già abituata a soffrire quando può schierare i titolari, figurarsi quando in campo scende un terzetto totalmente improvvisato. Finisce 5-1, per la festa dei tifosi di casa e lo scoramento di quelli genoani, comunque pronti ad applaudire a fine gara una squadra che viene difficile definire tale.

La novità di Andreazzoli è Goran Pandev al fianco di Kouamé, con Pinamonti e Sanabria accantonati in panchina, mentre in difesa scendono i superstiti: senza gli squalificati Biraschi e Romero e l’infortunato Criscito, tocca all’inedito terzetto Goldaniga-Zapata-El Yamiq, destinato a imbarcare acqua in maniera allarmante. D’Aversa rilancia Inglese ma dura pochissimo: il centravanti resta intrappolato con la caviglia dopo uno stacco, nella morsa involontaria di El Yamiq, e alza bandiera bianca. Entra Cornelius, che fa prima disperare il pubblico del Tardini ciabattando a lato un sinistro sporco di Gagliolo e poi si accinge a diventare il grande protagonista di serata. Barillà e Inglese avevano già messo a dura prova la difesa genoana sfiorando la rete in avvio, con l’unico squillo a firma Pandev dopo un’uscita terribile di Sepe. Il portiere ducale sale in cattedra alla mezz’ora: Zapata fa da torre per Goldaniga su un corner da sinistra, il difensore calcia due volte addosso al portiere dal cuore dell’area piccola. Scampato il pericolo, il Parma chiude il match in sette minuti. Kucka avvia e conclude in prima persona una transizione centrale, insaccando col mancino su assist di Kulusevski, quindi Cornelius nobilita una punizione di Scozzarella con un bellissimo colpo di testa. Il primo tempo sembra in archivio ma all’ultimo respiro ci pensa ancora il centravanti, girando a rete con inaudita violenza un cross di Gervinho.

Parma-Genoa: la fotocronaca

Il finale

L’ex atalantino è scatenato e concretizza un altro appoggio di Kulusevski a inizio ripresa, sparando col mancino dalla lunetta e lasciando inebetito l’incolpevole Radu. L’unico raggio di sole per il Genoa è l’ingresso di Pinamonti: il centravanti trova un bellissimo gol proprio dopo il momentaneo 4-0, agganciando un cross di Ghiglione spalle alla porta e scaraventando nell’angolo di sinistro. Andreazzoli ridisegna i suoi con una sorta di 4-4-2, ne beneficia proprio Ghiglione che va spesso al traversone da destra, andando anche vicino alla rete del 4-2 con un tuffo di testa su un cross di Pajac dall’out opposto. Al 79′ la partita si chiude in via definitiva: Ankersen sbaglia la misura del retropassaggio per Radu, Kulusevski capisce tutto, dribbla il portiere, insacca a porta vuota e fa partire la festa. Terza vittoria in quattro partite per il Parma che bussa alle porte della zona Europa League, mentre il Genoa è saldamente impelagato in quella salvezza: con 20 reti subite in sole 8 partite, i dubbi sul sistema difensivo di Andreazzoli sono ormai certezze. Purtroppo per i tifosi genoani, in negativo.

PARMA-GENOA 5-1 (3-0)

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku (30′ st Pezzella), Gagliolo; Kucka, Scozzarella (17′ st Hernani), Barillà; Kulusevski, Inglese (11′ pt Cornelius), Gervinho. All.: D’Aversa

Genoa (3-5-2): Radu; Goldaniga (9′ st Ankersen), Zapata, El Yamiq; Ghiglione, Radovanovic, Schone (26′ st Jagiello), Lerager, Pajac; Pandev (1′ st Pinamonti), Kouamé. All.: Andreazzoli

Arbitro: Valeri

Reti: 38′ pt Kucka, 42′ pt, 46′ pt e 5′ st Cornelius, 7′ st Pinamonti, 34′ st Kulusevski

Ammoniti: Scozzarella, Radovanovic, Kouamé

Recupero: 2′ e 2′