“Mettere in difficoltà la Juventus”

– “Il debutto contro la Juventus? E’ una partita bellissima da giocare, sarà l’anticipo della prima giornata e dunque avremo gli occhi di tutti addosso. E’ un’opportunità che cercheremo di sfruttare, certo incontriamo la più forte e conosciamo le difficoltà del match, ma il bello del calcio è che ci possono essere sempre delle sorprese”. Parola di Roberto D’Aversa. Il tecnico del Parma analizza l’esordio in campionato previsto per sabato pomeriggio alle ore 18 contro i campioni d’Italia della Juventus, partita che darà il via alla Serie A 2019/20.

“Meglio incontrare i bianconeri adesso? E’ chiaro che hanno bisogno di tempo per assimilare tutto ciò che chiede Sarri, ma se andiamo ad analizzare la formazione hanno una grande squadra. Noi comunque vogliamo mettere la Juve in difficoltà e toglierci delle soddisfazioni”, ha aggiunto l’allenatore del Parma ai microfoni di Sky.

“Obiettivo salvezza”

D’Aversa ha poi parlato degli obiettivi stagionali: “Partiamo per centrare la salvezza, il secondo anno è sempre più difficile del primo ma vogliamo migliorarci – ha dichiarato l’allenatore del Parma – Dobbiamo essere bravi a non commettere gli errori della scorsa stagione. Di sicuro dovremo sempre avere il giusto atteggiamento, a partire dal match contro la Juventus: servono compattezza e voglia di portare a casa il risultato, poi il resto viene di conseguenza. Gervinho? Il fatto che non sia andato in Coppa d’Africa ha influito molto, si è presentato in condizioni fisiche ottimali, come Kucka”. Infine una battuta sul mercato: “Manca ancora qualcosa – ha detto D’Aversa – Aver avuto Inglese e Grassi fin dall’inizio della preparazione è stato importante, ma è chiaro che numericamente manca qualcosina: la società lo sa e sta lavorando per questo”, ha concluso D’Aversa.