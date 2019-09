Ceppitelli show

Ceppitelli in versione Pavoletti e il Cagliari si sblocca. Il difensore trascina i sardi nel 3-1 al Tardini contro il Parma: doppietta del capitano e rete del Cholito, primi tre punti, Maran respira. Inutile la rete di Barillà per i ducali, al secondo stop di fila tra le mura amiche.

D’Aversa sceglie ancora Kulusevski nel tridente con Inglese e Gervinho, esordio in difesa per Darmian. Maran si affida in attacco a Simeone e, smentendo i rumors della vigilia, dà la maglia da titolare a Ceppitelli. E il difensore rossoblù ripaga la fiducia: è lui infatti, dopo un clamoroso palo interno di Bruno Alves su calcio di punizione, a sbloccare il match al 23′, abilissimo dall’altezza del dischetto di rigore a superare Sepe. Il Parma accusa il colpo e non riesce a reagire, anzi al 39′ è ancora il capitano sardo a trovare la rete con il proprio marchio di fabbrica, il colpo di testa su punizione dell’ex Cigarini. Doccia gelata per i ducali.

Simeone chiude i giochi

Nella ripresa i padroni di casa sono più pimpanti e accorciano il risultato al 58′ grazie a Barillà, lesto al centro dell’area a finalizzare l’assist dalla destra di Darmian. La spinta ducale si fa tambureggiante e Olsen di piede nega il 2-2 a Kuluveski. L’ex portiere della Roma è poi super su una girata di Gervinho. Quando la spinta si fa sempre più costante, Simeone chiude i giochi: il Cholito sradica il pallone a un ingenuo Gagliolo a metà campo e poi fulmina Sepe all’angolino.

Maxi recupero

E’ la mazzata finale per il Parma che però potrebbe tornare in vita grazie al colpo di testa vincente di Bruno Alves, ma l’arbitro Pasqua annulla per fuorigioco. Var protagonista nel finale: prima viene rettificato un rigore concesso ai ducali per presunto mani di Klavan (il tocco era di viso), poi annullato il gol dell’1-4 di Joao Pedro per un precedente fallo del brasiliano su Gagliolo. Ne conseguono ben 12 minuti di recupero: tanti, ma non sufficienti per cambiare il risultato. Maran tira un bel sospiro di sollievo, D’Aversa dovrà migliorare il rendimento interno della propria squadra.

Parma-Cagliari 1-3 (0-2)

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi (36’st Sprocati), Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman (29’st Pezzella), Barilla’; Kulusevski, Inglese (29’st Cornelius), Gervinho. In panchina: Colombi, Alastra, Karamoh, Scozzarella, Laurini. Allenatore: D’Aversa.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane (24’st Klavan), Ceppitelli, Pellegrini (18’st Lykogiannis); Nandez, Cigarini, Rog (37’st Ionita); Castro; Joao Pedro, Simeone. In panchina: Rafael, Aresti, Pinna, Cerri, Birsa, Oliva, Ragatzu, Deiola, Walukiewicz. Allenatore: Maran.

ARBITRO: Pasqua di Tivoli.

RETI: Ceppitelli al 23′ e 39′, Barillà al 58′ e Simeone al 77′.

AMMONITI: Ceppitelli, Joao Pedro, Pellegrini, Nandez e Castro.

ANGOLI: 12-3 per il Parma.

RECUPERO: 2′ e 12′.