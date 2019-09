“Parlavo banalmente di galanteria“, conclude Luca Argentero. L’attore, ospite di ‘Verissimo’, torna sugli attacchi social seguiti a una sua intervista in cui definiva la sua compagna “poco femminista” e coglie l’occasione per chiarire. “Probabilmente ho usato delle parole impropriamente: quando parli di femminismo e di gender-equality tiri in ballo decenni di anni di lotta per i diritti e non era mia intenzione”, dice. “Io volevo solo autodefinirmi un po’ all’antica – dice a Silvia Toffanin – mi piace quella visione un po’ romantica della vita di coppia”. “Rivendico il diritto di pagare la cena a una donna, che sia la mia compagna o un’amica. Ma non credo che tutti debbano fare così, io parlavo di me, a me personalmente piace farlo con la mia compagna. Parlavo banalmente di galanteria”, sottolinea Argentero.

