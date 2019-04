Una piattaforma per monitorare la disponibilità di farmaci per il Parkinson. Un’iniziativa del Comitato italiano associazioni Parkinson, che cerca di dare una risposta al problema che dura da anni del difficile reperimento dei farmaci per la malattia. La scorsa settimana l’accademia Limpe-Dismov con le associazioni dei pazienti avevano chiesta all’Aifa chiarimenti sulla scomparsa di un farmaco che, anche se non rientra in quelli salvavita, migliora del 40% le funzionalità motorie dei pazienti. E denunciava il blocco della produzione, in Italia e in altri Paesi europei, del farmaco d’elezione per la cura del Parkinson, composto da Levodopa e Carbidopa, due principi attivi che permettono alla dopamina (prodotta dal Levodopa) di penetrare nella barriera ematoencefalica (grazie al carbidopa) per agire sui neurotrasmettitori del Parkinson, che sono insufficienti. Non esiste inoltre un farmaco equivalente a base di Levodopa/Carbidopa a rilascio immediato.

La piattaforma online TROV@lo è il frutto del progetto dei volontari del Comitato italiano associazioni Parkinson, che hanno collaborato con diverse aziende farmaceutiche, sviluppando la piattaforma con la collaborazione tecnica di Tempo Consulting (Saverio Cuoghi) e con un contributo di Coopfond Spa, il fondo promozioni cooperative aderenti a Legacoop, grazie a una donazione di 15.000 euro.

Si sta anche progettando un numero verde nazionale gestito dai volontari che sarà utilizzato per ottimizzare l’efficienza di TROV@LO migliorando i flussi di consegna dei farmaci e semplificando la vita dei pazienti e delle famiglie, che potranno avere un referente unico per segnalare inefficienze e cercare possibili soluzioni. Ad oggi la rete copre 33 città italiane, ma il progetto è implementare il numero delle associazioni e delle farmacie aderenti in tutta Italia.