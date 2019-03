Dominik Paris ancora protagonista in Coppa del Mondo . L’azzurro vince la discesa libera di Kvitfiell e centra il trionfo numero 13 in carriera e raggiunge il discesista ampezzano Kristian Ghedina al terzo posto degli italiani più vincenti di sempre, così ora ha davanti solo l’irraggiungibile Alberto Tomba (50) e Gustav Thoeni (24). A Kvitfjell l’altoatesino ha dato una dimostrazione di forza impressionante mantenendo vive, seppur quasi solo dal punto di vista aritmetico, le speranze di portare a casa la coppa di specialità in discesa, visto che il leader Beat Feuz ha chiuso secondo e ha perso appena 20 dei 100 punti di vantaggio che aveva alla vigilia, per cui ne ha 80 da amministrare nelle finali di Soldeu. Paris si è imposto con il tempo di 1.45.74 davanti allo svizzero Feuz a +0.25 e all’austriaco Matthias Mayer a +0.37.

