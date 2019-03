Dominik Paris trionfa nel Super-G di Soldeu e vince la Coppa di specialità. L’azzurro ha bissato il successo ottenuto in discesa sulla pista che ospita le finali di Coppa del Mondo. Il 29enne si impone con il tempo di 1’20”42 davanti allo svizzero Mauro Caviezel, staccato di 15 centesimi. Paris centra così la settima vittoria di una stagione da record e dopo aver visto sfumare la coppa di discesa, vinta dallo svizzero Beat Feuz, può festeggiare la conquista della coppetta di Super-G. All’austriaco Vincent Kriechmayr non basta infatti il terzo posto nella gara odierna per scavalcare l’azzurro nella classifica di specialità. L’altro azzurro Christof Innerhofer si è piazzato quinto.

