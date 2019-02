Dominik Paris trionfa nel SuperG ai Mondiali di sci di Are in Svezia dove conquista la medaglia d’oro. L’azzurro, sceso con il pettorale numero 3 ha chiuso con il tempo di 1.24.20 che nonostante qualche piccolo errore gli è valso il titolo Mondiale. Per l’azzurro è il primo titolo mondiale della carriera, aveva vinto una medaglia d’argento in discesa nel 2013 a Schladming. Dopo l’argento di Sofia Goggia di ieri sono cominciati molto bene i Mondiali di Are per i colori azzurri. Peccato per il quarto posto di Christof Innerhofer che ha chiuso con il crono di 1.24.55. La medaglia d’argento è andata a parimerito al francese Johan Clarey e all’austriaco Vincent Kriechmayr con il tempo di 1.24.29. Mattia Casse ha invece chiuso in ottava posizione con il tempo di 1.24.70, mentre ha saltato una porta Matteo Marsaglia.

