In Stantec, tra le prime 10 società di consulenza e progettazione ingegneristica e architettonica al mondo, essere donna, professionista e madre, a testa alta e senza sensi di colpa in nessuno dei tre ruoli, è possibile. La sede di Milano ha recentemente assunto a tempo indeterminato una dipendente al nono mese di gravidanza, stabilizzando un contratto precedentemente a tempo determinato. E non è la prima volta: già alcuni anni fa, un’altra dipendente, al sesto mese di gravidanza, è stata assunta a tempo indeterminato senza battere ciglio. In entrambi i casi, una buona dose di flessibilità di orari, smart-working e part-time, permettono alle dipendenti una serena gestione del lavoro e dei figli piccoli.

