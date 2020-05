“Non ci preoccupa il rinvio a giudizio. Perché prima di andare in onda facciamo verifiche molto accurate. E’ molto di più il tempo che occupiamo a fare verifiche con gli avvocati che quello che passiamo a fare il programma”. Così Davide Parenti, ideatore e capo degli autori del programma ‘Le Iene’, commenta la notizia del rinvio a giudizio, disposto dal gup di Torino Silvia Salvadori, dell’inviato de ‘Le Iene’ Antonino Monteleone per il reato di diffamazione aggravata ai danni dell’avvocato Michele Briamonte, ex consigliere di amministrazione di Banca Mps e managing partner dello Studio Grande Stevens.

Fonte