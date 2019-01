“Io ho l’impressione che sia una parata: sceriffo, bandito. Su Cesare (Battisti, ndr) è stata costruita negli anni l’immagine del nemico pubblico numero uno, il cattivo assoluto. Gli fanno una foto che esce dal carcere, sta sorridendo, e dicono che ride sulle vittime. Esci dalla galera, sei contento no? Quello è odio, scusami, che giustizia è?”. A parlare è Alvaro Lojacono, ex brigatista su cui pende una condanna all’ergastolo in Italia per la strage di via Fani, in un’anticipazione video pubblicata sul sito delle ‘Iene’ dell’intervista realizzata in Svizzera, la cui versione integrale andrà in onda domenica dalle 21:10 su Italia1.

